O que se sabe sobre o homem morto a tiro por polícias em Minneapolis?

A cidade tem vivido protestos diários generalizados que Renee Good foi morta a tiro pelo Serviço de Imigração dos EUA, a 7 de janeiro.

Agentes federais mataram, este sábado, um homem de 37 anos em Minneapolis durante uma manifestação contra a repressão à imigração promovida pelo governo de Trump.



Homem baleado pela polícia em Minneapolis AP Photo/Abbie Parr

O governador de Minneapolis afirmou, numa publicação nas redes sociais que entrou em contacto com a Casa Branca após o tiroteio. O democrata Tim Walz pediu ao presidente Donald Trump para acabar com a operação anti-imigração e retirar “milhares de agentes violentos” daquele estado norte-americano.

O homem hoje morto com tiros foi identificado como sendo Alex Pretti, os pais do homem norte-americano de 37 anos partilharam com a Associated Press que este era enfermeiro numa unidade de terapia intensiva do Sistema de Saúde para Veteranos de Minneapolis. As autoridades locais referiram que o homem era residente da zona sul de Minneapolis e que tinha posse de arma legal.

Testemunhas oculares garantem que o homem foi atingido várias vezes no peito e levado para o hospital depois de ter sido feita reanimação no local. Os agentes federais alegam que o homem estava armado.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Trica McLaughlin, afirmou, em comunicada, que os agentes federais dispararam “tiros defensivos” depois de um homem armado com uma pistola se ter aproximado deles e ter “resistido violentamente” quando os agentes o tentaram desarmar.