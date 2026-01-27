Greg Bovino destituído de comandante do ICE

Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e o seu assessor próximo, Corey Lewandowski, que foram fortes apoiantes de Bovino, também terão corrido o risco de perder os seus empregos.

O "comandante geral" do ICE, Greg Bovino, terá sido destituído. A informação está a ser avançada pela revista The Atlantic, que cita uma fonte do Departamento de Segurança Interna, e que acrescenta que Greg Bovino deverá regressar ao seu antigo posto em El Centro, na Califórnia, onde se irá aposentar em breve.



Agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA aguardam por ordem Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP

A demissão de Bovino é o sinal mais claro de que Donald Trump estará a reconsiderar a atuação do serviço de imigração - isto depois de dois agentes terem matado o enfermeiro de 37 anos, Alex Pretti, e a mãe de 37 anos, Renee Good, em Minneapolis. Segundo revelaram as mesmas fontes ao The Atlantic, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e o seu assessor próximo, Corey Lewandowski, que foram fortes apoiantes de Bovino no Departamento de Segurança Interna, também correram o risco de perder os seus empregos.

Ainda na segunda-feira, a agência de notícias Associated Press noticiou que o comandante e alguns agentes do ICE deveriam abandonar esta cidade na terça-feira. Também no mesmo dia, Trump deu sinais de que haveria uma mudança tática nas suas políticas de imigração. Na rede social Truth Social, o norte-americano disse que conversou com o governador de Minnesota, Tim Walz, e ambos terão estado pela primeira vez em "sintonia". Face à tensão que se vive em alguns Estados, Trump decidiu enviar o czar da fronteira para Minnesota, para controlar a situação de caos que entretanto se gerou e a decisão agradou Walz.