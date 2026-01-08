Quem é a mulher morta a tiro em Minneapolis pelo Serviço de Imigração dos EUA

Autoridades norte-americanas referem que vítima "passou o dia a perseguir e impedir o trabalho" dos agentes, "bloqueando-os" com a viatura, versão contrariada pelos familiares.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Poetisa premiada e também guitarrista amadora, a mulher morta a tiro por um agente do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) em Minneapolis, na quarta-feira, foi identificada como Renee Nicole Good. Com 37 anos e natural do Colorado Springs, a mulher tinha-se mudado recentemente para a cidade e, de acordo com a informação adiantada pela senadora Tina Smith, era cidadã americana. A morte ocorreu no contexto de uma operação em grande escala de fiscalização.

A mãe da vítima, Donna Ganger, apontou que a filha estaria "provavelmente apavorada" durante o confronto com os agentes. "Era uma das pessoas mais gentis que conheci, era amorosa, compreensiva", referiu em declarações ao Minnesota Star Tribune.

Foi estudante de escrita criativa na Universidade Old Dominion em Norfolk, Virgínia, e foi premiada pela Academia Americana de Artes e Letras depois de ter escrito a obra "Sobre Aprender a Dissecar Fetos de Porcos", refere a BBC. Nicole trabalhou depois como assistente de clínica dentária, tendo-se dedicado a ser "dona de casa" a tempo inteiro nos últimos anos, revelam os familiares.

O antigo marido de Renee, com quem teve dois filhos, afirmou que Good "não era uma ativista", mas sim "uma cristã devota e que participou em missões para jovens da Irlanda do Norte" no tempo de juventude, cita o jornal diário.

"Quando não estava a ler ou a falar sobre escrita, fazia maratonas de filmes e criava arte com os filhos", aponta a biografia na obra premiada, citada pela media americana. O presidente da Academia da qual Good fazia parte reagiu à "morte repentina" da antiga integrante, referindo que o caso "é mais um exemplo claro de que o medo e a violência se tornaram comuns na nação".

"Que a vida de Renee seja uma lembrança do que nos une: liberdade, amor e paz", escreveu por sua vez Brian Hemphill, presidente da Universidade Old Dominion.

Segundo relatos das autoridades, Good foi atingida a tiro num momento em que manifestantes tentavam bloquear as operações dos agentes norte-americanos. O presidente dos EUA acusou Renee de resistir e dificultar o trabalho dos agentes e a "esquerda radical" de promover o sucedido. "A condutora comportou-se de forma caótica, resistindo à autoridade antes de atropelar brutalmente um agente do ICE", afirmou Donald Trump na sua conta oficial do Truth Social.

O Chefe de Estado norte-americano acrescentou que "estes incidentes acontecem porque a esquerda radical ameaça e ataca diariamente os nossos agentes da lei e os oficiais do ICE".

Líderes estaduais norte-americanos referiram que a vítima estava no local da operação do ICE como "observadora legal", ou seja, como voluntária que monitoriza as autoridades em operações desta natureza. O objetivo passa por ajudar a manter a calma e a impedir "condutas inadequadas" por parte dos agentes. Contudo, a mãe de Renee afirmou que a filha "não participou em nada" que envolvesse desafiar as autoridades.

A secretária de Segurança Interna norte-americana, Kristi Noem, denunciou que a vítima "passou o dia a perseguir e impedir o trabalho" dos agentes, "bloqueando-os" com a viatura, à medida que "gritava contra eles".

Dados do portal The Trace, uma plataforma jornalística norte-americana sem fins lucrativos e que reporta dados sobre violência armada no país, dá conta que cinco mortes registadas no contexto de operações para controlo migratório sob a administração de Trump. O governador do Estado do Minnesota considerou o sucedido como "totalmente evitável".