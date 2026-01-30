Sábado – Pense por si

África do Sul ordena saída do país do principal diplomata da Embaixada de Israel

Lusa 12:08
Esta decisão “surge na sequência de uma série de violações inaceitáveis das normas e costumes diplomáticos, que constituem uma violação direta da soberania da África do Sul”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

O Ministério das Relações Exteriores da África do Sul ordenou hoje que o encarregado de negócios da Embaixada de Israel na África do Sul, o mais alto diplomata em Pretória, deixasse o país em 72 horas.

Bandeira de Israel
O ministério “informou o Governo do Estado de Israel da sua decisão de declarar Ariel Seidman, encarregado de negócios da Embaixada de Israel, ‘persona non grata’”, segundo um comunicado hoje divulgado.

Esta decisão “surge na sequência de uma série de violações inaceitáveis das normas e costumes diplomáticos, que constituem uma violação direta da soberania da África do Sul”, prossegue o ministério, invocando “ataques insultuosos” contra o Presidente Cyril Ramaphosa.

