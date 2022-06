Congressista diz que lei anti-aborto é uma vitória para 'a vida branca'

Num comício, ao lado de Donald Trump, Mary Miller agradeceu ao ex-presidente a vitória no Supremo que reverteu o direito ao aborto nos EUA. Porta-voz veio corrigi-la dizendo que discurso original fazia referência a uma vitória do "direito à vida".

A congressista republicana do Illinois Mary Miller afirmou, num comício, ao lado do antigo presidente Donald Trump, que a decisão do Supremo Tribunal dos EUA de reverter o direito ao aborto era uma "vitória para a vida branca". "Presidente Trump, em nome de todos os MAGA [Make America Great Again, o slogan de campanha de Trump, em 2016] patrióticos, quero agradecer-lhe pela vitória histórica para as vidas brancas, ontem, no Supremo Tribunal." Declaração que foi seguida de aplausos pela multidão.