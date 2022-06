Os trumpistas na corrida ao poder

Na caça aos votos nas primárias, há quem anuncie a candidatura com um judeu de xaile de oração, quem venda conspirações sobre o 11 de Setembro, quem adira ao “opioide”. Nem todos ganharam, mas o trumpismo vive.

Mãe católica, ultraconservadora e incendiária no discurso. É quanto basta para o Partido Republicano ganhar balanço nas primárias (decorrem até setembro, antes da eleição a 8 de novembro para a composição do Congresso). Mais precisamente no estado da Geórgia, onde foi de novo escolhida como candidata dos Republicanos, por larga folga, Marjorie Taylor Greene, de 48 anos.