Ron DeSantis. O trumpista candidato contra Trump

Governador da Flórida vai apresentar a sua candidatura à Casa Branca ao lado de Elon Musk, esta noite. A revista New Yorker resumiu-o como "um Trump com cérebro."

O partido Republicano, nos Estados Unidos da América, está mais dividido que nunca, isto porque Ron DeSantis, governador da Flórida, anunciou esta quarta-feira a sua candidatura à Casa Branca. O candidato, do Partido Republicano, submeteu esta quarta-feira os papéis necessários, preparando-se assim para uma competição direta com o ex-presidente Donald Trump. O anúncio oficial será feito ainda esta noite, ao lado de Elon Musk, o dono do Twitter.