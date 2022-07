Seis mortos em colapso de glaciar nos Alpes italianos

Equipas de resgate ainda estão no local e as vítimas estão a ser transportadas para vários hospitais da região. Este é um percurso muito utilizado por caminhantes e alpinistas, que tentam alcançar o topo da montanha nesta altura do ano. Calor recorde pode estar na origem do colapso de gelo.