Apresentador Tucker Carlson está de saída da Fox News

Esta segunda-feira, a emissora Fox News anunciou a saída de um dos seus rostos mais conhecido, o apresentador Tucker Carlson. O profissional era conhecido por ter fortes ligações à extrema-direita e fazer comentários racistas, misóginos e xenófobos.







REUTERS/Lucas Jackson

"A FOX News Media e Tucker Carlson concordaram em separar-se. Agradecemos todo o trabalho feito por ele enquanto apresentador e, anteriormente, como colaborador do grupo" escreveu a empresa em comunicado citada pela Reuters.A notícia surge uma semana depois do canal de cabo ter acordado pagar 787 milhões de dólares (cerca de 713 milhões de euros) na sequência do processo de difamação que envolve a Dominion Voting Sistems. Em causa, estava a cobertura noticiosa feita pelo canal que dava conta de que teria existido uma fraude eleitoral nas presidencias de 2020, que elegeram Biden e onde Trump saiu derrotado.Sem justificar o afastamento, a empresa de comunicação apenas esclarece que, a partir desta segunda-feira, o programa Fox News Tonight ficará ao comando de "rostos rotativos" até ser encontrado o próximo apresentador do canal.