Como Trump prepara o regresso

Nos últimos meses, têm-se sucedido títulos sobre o futuro de Donald Trump. Poucas certezas, muita especulação. Por vezes, até, contradições. "Está Trump a preparar um golpe para 2024?" perguntou a 14 de novembro o britânico The Guardian, referindo-se às próximas Presidenciais. "Republicanos ainda estão a sugerir um cenário louco em que transformam Trump em Presidente da Casa dos Representantes em 2023", titulou a revista Vanity Fair a 7 de dezembro. Não surpreende que ninguém consiga ao certo adivinhar que futuro político está o ex-Presidente norte-americano a traçar.



Voltar à Casa Branca? Ele quer

Joe Biden ainda nem sequer é Presidente de facto há um ano. Ou, dito de outro modo, Trump ainda nem deixou a Casa Branca há um ano. A tomada de posse do democrata - que Trump continua a dizer que venceu de modo fraudulento - foi a 20 de janeiro. Mas este é um dos temas de debate recorrente nas estações norte-americanas: Trump tem a recandidatura, em 2024, no horizonte. A questão neste cenário não é se vai candidatar-se, mas quando.



Segundo o Washington Post, as primeiras conversas de Trump com os seus conselheiros sobre se deveria assumir já esta hipótese começaram em agosto, durante a desastrosa retirada das forças militares norte-americanas do Afeganistão. Segundo confirmaram três fontes anónimas, Trump foi aconselhado a ser "paciente". Um anúncio apressado poderia limitar a sua presença nos media tradicionais, que teriam a partir de então de cumprir tempos de exposição semelhantes para Trump e outros candidatos. E com as eleições de 2022 (que elege 435 membros da Câmara dos Representantes e 34 dos 100 lugares do Senado) no caminho, os democratas poderiam usar o seu nome para tentarem um melhor resultado eleitoral.