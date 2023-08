Depois de onda de calor, tufão ameaça milhares de escoteiros na Coreia do Sul

Cerca de 40 mil participantes do Jamboree Mundial foram retirados, depois de ter sido anunciada a passagem de um tufão. Fenómeno acontece dias depois da Coreia do Sul ter registado ondas de calor.

Milhares de pessoas que participavam no Jamboree, um acampamento anual de escoteiros, tiveram de ser retiradas, esta segunda-feira, devido à chegada de um tufão à região. O evento, que tem lugar na Coreia do Sul, conta com mais de 40 mil participantes de 155 nacionalidades diferentes.

Responsável por vários estragos no sul do Japão, preve-se que o "Khanun" possa passar junto ao parque de campismo onde estão acampados vários escoteiros, na próxima quinta-feira.

Os pormenores sobre o alojamento devem ser conhecidos ao longo do dia de hoje. Até ao momento sabe-se apenas que os participantes devem ser levados na próxima terça-feira de autocarro, até um local que não deve ser afetado pelo tufão, e que vão ser alojados na zona de Seul. A informação foi avançada esta segunda-feira por um alto funcionário do Ministério do Interior, Kim Sunh-ho.

Aos jornalistas, os responsáveis da Coreia do Sul terão afirmado também que, apesar de todos os contratempos, estão determinados em levar o evento avante. "Posso dizer que o local só está a mudar por causa da catástrofe natural, mas que continua." O evento começou a 1 de agosto e termina a 12.

Devido ao calor extremo, que se registou dias antes, vários escoteiros tiveram de ser acolhidos, por exemplo, em bases militares dos Estados Unidos. Agora estão a ser pensadas outras soluções.

Sabe-se que os organizadores do evento já entraram em contacto com universidades para tomarem conhecimento acerca da disponibilização dos dormitórios, e que a Ordem Jogye do Budismo Coreano abriu os seus templos aos escoteiros.

A chuva e os ventos fortes vêm assim contrariar a vaga de calor de 35 graus centígrados, registados na Coreia do Sul e que fez adoecer centenas de escoteiros. Muitos optaram por abandonar o evento.

Quem ainda não chegou a participar foi uma banda de K-pop, que deveria ter atuado no domingo, dia 6 de agosto. No entanto, com sorte o concerto pode ser realizado na próxima sexta-feira, num estádio que fica a 53 km de distância do local do evento.

Durante a vaga de calor, a Coreia do Sul foi alvo de críticas por parte de pais e do próprio público por não ter previsto as elevadas temperaturas. Além do pedido de desculpas feito pelo governador da província de Jeolla, também foram disponibilizados camiões de água, espaços com ar condicionado e médicos.