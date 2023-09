Trabalhadores escavam 'buraco' na Grande Muralha da China

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Duas pessoas foram detidas, esta segunda-feira, depois de terem escavado um buraco na Grande Muralha da China. Quando confrontados, os trabalhadores admitiram que queriam "criar um atalho" para não perderem tanto tempo em deslocações.







A notícia foi avançada pela CCTV que, segundo o jornal britânico The Guardian, deu conta de que os homens usaram uma escavadora para o feito. O estrago foi realizado na zona de Ming, província de Shanxi, a cerca de seis horas de carro de Pequim.As autoridades só tomaram conhecimento do incidente depois de terem seguido o rasto das máquinas. Já o caso continua a ser investigado e os homens detidos a aguardar decisão criminal.A Grande Muralha da China começou a ser construída no século III a.C.. Atualmente ainda é considerada a maior estrutura militar de defesa do mundo, com uma distância superior a oito mil quilómetros, e classificada como património mundial da UNESCO.