Milhares de escoteiros brindados com concerto de K-Pop após passagem de tufão interromper Jamboree

Um dia depois de uma forte tempestade tropical ter inundado dezenas de casas e transformado as ruas em rios na Coreia do Sul, a organização do Jamboree organizou um concerto de K-Pop para os 40 mil escoteiros que viram o encontro mundial interrompido pela catástrofe.





A carregar o vídeo ... concerto K-Pop

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na sexta-feira um estádio de futebol da cidade e Seul foi rapidamente montado por funcionários do governo e contou com vários artistas nacionais como as NewJeans e Ive.O tufão Khanun atingiu o sul e o leste do país com chuva e ventos intensos que forçaram milhares de pessoas a evacuar as suas casas e levou à morte de pelo menos uma pessoa.O Jamboree estava a ser realizada na região costeira de Saemangeum antes de a chegada do tufão obrigar à realocação de cerca de 40 mil escoteiros em alojamentos universitários, centro de treinos e hotéis. Ainda antes do realojamento vários escoteiros lutavam para tentar continuar as atividades apesar dos problemas derivado da onda de calor que se sentia no país enquanto milhares de britânicos e norte-americanos já tinham decidido deixar o encontro mundial mais cedo.O concerto de K-Pop na sexta-feira foi o último dos esforços do governo sul-coreano para dar ao Jamboree um final feliz: "Lamentamos as dificuldades que os escoteiros enfrentaram diante de uma onda de calor e tufão sem precedentes desencadeados pelas alterações climática", afirmou o primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, antes de o espetáculo começar.