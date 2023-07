EUA. Mulheres encontradas mortas após fazer caminhada durante vaga de calor

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Duas mulheres foram encontradas mortas num parque natural no sul do estado do Nevada, nos Estados Unidos, depois de terem ido fazer uma caminhada. A informação foi avançada no passado domingo, 23, pela Polícia do estado do Nevada que não avançou com pormenores.



Formações rochosas no Parque Nacional de Red Rock Canyon em Las Vegas, Nevada Reuters

Tanto a identidade das caminhantes como a sua possível causa da morte não foram, entretanto, divulgadas. Sabe-se apenas que uma mulher foi encontrada morta num trilho e o outro corpo foi localizado num desfiladeiro.

Outro grupo de pessoas também confirmou ter visto as mulheres a caminharem por trilhos, ainda durante a parte da manhã, e ficaram preocupados quando se aperceberam que não tinham chegado ao fim do Valley of Fire State Park, localizado a 105 quilómetros de Las Vegas.

As autoridades referiram ainda que durante a caminhada foi pedido às duas mulheres que fizessem um controlo de bem-estar, antes das 15 horas. Nesse mesmo dia, a temperatura máxima atingiu os 45 graus Celsius.

O sul de Nevada tem estado sob aviso de calor excessivo. De acordo com o Southern Nevada Health District, até meados de julho já se registaram sete mortes relacionadas com o calor, em Clarck, um condado de Nevada.