Filho do ator espanhol Rodolfo Sancho matou cirurgião colombiano na Tailândia

Daniel Sancho cortou o corpo da vítima em 14 pedaços, que colocou no lixo e no mar. Pode vir a enfrentar pena de morte.

O filho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho admitiu ter matado um cirurgião colombiano e desmembrado o seu corpo, antes de atirar uma parte dos restos mortais em sacos para um caixote do lixo e a sua cabeça e outras partes para o mar.



Daniel Sancho e Edwin Arrieta Arteaga, um famoso cirurgião plástico da Colômbia, estavam a passar férias juntos na ilha tailandesa de Koh Phangan. O filho do ator foi à esquadra da polícia na quinta-feira, dia 3, para informar que Arteaga tinha desaparecido.

O depoimento do espanhol foi feito após terem chegado aos meios de comunicação social relatos de que tinham sido encontrados restos humanos num aterro. Uns trabalhadores do aterro descobriram uma pélvis e intestinos cortados dentro de um saco fertilizante, na sexta-feira, dia 4. Foram encontradas mais partes do corpo num saco de plástico que continha duas pernas, uma t-shirt preta, um par de calções e calças no mesmo local.

Sancho foi levado para a esquadra de polícia de Koh Phangan na sexta-feira para ser interrogado sobre o desaparecimento de Edwin Arrieta Arteaga. Inicialmente, negou qualquer envolvimento, mas após o terem pressionado durante o interrogatório, acabou por confessar o crime, de acordo com o jornal tailandês Bangkok Post.

De acordo com os investigadores, Sancho explicou que levou Arteaga para o seu quarto e este queria ter relações sexuais. No entanto, o filho do ator recusou e num ato de raiva, acabou por agredir o cirugião, o que fez com que o mesmo caísse e batesse com a cabeça numa banheira.

Em seguida, Daniel Sancho cortou o corpo em 14 pedaços e colocou algumas partes em vários sacos de plástico que deitou para um caixote do lixo, outros restos mortais foram colocados num saco de viagem que atirou ao mar na praia de Salad, perto do seu hotel.

Após se desfazer dos restos mortais, o chef foi a uma festa tradicional da Tailândia, a festa da lua cheia, acompanhado por duas mulheres. Depois do evento, o mesmo dirigiu-se à esquadra da polícia para participar o desaparecimento de Edwin Arteaga.

Mesmo depois desta declaração, os investigadores acreditam que o crime tinha sido premeditado, uma vez que Sancho tinha comprado uma faca, luvas, uma esponja de cozinha, uma garrafa de produto de limpeza e sacos do lixo no dia anterior ao desaparecimento.

Os familiares do cirurgião confirmaram aos investigadores que Sancho e Arteaga tinham uma relação há mais de um ano, e que tinham combinado encontrar-se na Tailândia para assistirem à festa da lua cheia.

"Uma análise policial dos vídeos de segurança de vários locais da ilha deixa claro que Sancho foi a última pessoa a ser vista com a vítima antes de as partes do corpo serem encontradas", disse o comissário. "Ainda não sabemos o motivo do assassínio. Inicialmente, acreditamos que pode ser devido a um ataque de ciúmes", acrescentam.

Daniel Sancho Bronchano admitiu à agência noticiosa espanhola EFE que é culpado do assassinato do cirurgião colombiano. O jovem refere que se sentia como um refém. "Sou culpado, mas eu era o refém de Edwin, ele estava a fazer-me refém. Era uma jaula de vidro, mas era uma jaula. Ele obrigou-me a destruir a minha relação com a minha namorada, obrigou-me a fazer coisas que nunca teria feito", disse.

"Ele era obcecado por mim. Enganou-me, fez-me acreditar que o que ele queria era fazer negócios comigo, pôr dinheiro na empresa de que sou sócio. Queria que fizéssemos coisas juntas, que fôssemos ao México, ao Chile, à Colômbia, que abríssemos um restaurante, mas era tudo mentira. A única coisa que ela queria era eu, que eu fosse o seu namorado", disse Sancho à EFE.

O filho do ator acompanhou no sábado a polícia até aos locais onde se tinha desfeito das partes do corpo. No domingo, a polícia tailandesa encontrou um caiaque que teria sido utilizado pelo espanhol para atirar a mala com os restos mortais da vítima. A canoa é propriedade de duas mulheres que explicaram às autoridades que o jovem lhes pediu para o alugar por volta das 21 horas na terça-feira. Estas recusaram alugar o caiaque devido ao perigo de navegar depois do pôr do sol, então o arguido acabou por o comprar por mil dólares (910 euros).

O jovem foi formalmente acusado, esta segunda-feira, depois de terem sido recolhidas provas de ADN de restos humanos encontrados dentro de um saco de fertilizante. O juiz pode agora condená-lo a prisão perpétua ou à pena de morte.

Daniel Sancho trabalha como chefe de cozinha em La Bohéme, empresa de catering em Madrid. Tem também um canal de culinária no YouTube. Nasceu quando Rodolfo Sancho tinha apenas 19 anos, fruto do seu casamento com Silvia Bronchalo, que conheceu quando ambos estudavam representação.