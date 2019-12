Ashwaq Hajji Hamid enquanto fala. O discurso é cortado pelos soluços do choro, a voz treme. À sua frente, um homem algemado, de cabeça baixa, sem capacidade de a encarar apesar de ela lhe pedir: "levanta a cabeça". O encontro foi gravado pelo Serviço Nacional de Inteligência do Iraque e transmitido, este sábado, na televisão iraquiana. A jovem que chora foi uma escrava sexual de um jihadista do autoproclamado Estado Islâmico e o homem que se mantém de cabeça baixa é o seu algoz. "Porque é que me fizeste isto?", perguntou-lhe.

Ashwaq Hajji Hameed, pertecente à comunidade yazidi, foi raptada, vendida para ser escrava sexual e violada, várias vezes ao dia, quando tinha 14 anos. Tudo aconteceu quando o ISIS irrompeu pelo norte do Iraque e conquistou vastas parcelas de território, delas expulsando as minorias religiosas. Os números indicam que cerca de cinco mil homens yazidis foram assassinados e cerca de sete mil mulheres e crianças sequestradas.Segunto o The Sun, Ashwaq conseguiu fugir para a Alemanha e lá vivia a tentar sarar os traumas quando o pesadelo renasceu. O homem que fizera de si escrava sexual, Abu Humam, também estava no país da Europa central e cruzaram-se numa rua de Estugarda, com o membro do grupo terrorista a abordá-la e a dizer-lhe que sabia onde a jovem vivia.Em pânico, preferiu regressar ao Iraque e ficar no campo de refugiados onde o pai vivia. Sem se saber bem como, Humam está no Iraque detido - as autoridades alemãs já anunciaram que vão investigar o que se passou - e o Serviço Nacional de Inteligência promoveu o encontro. A televisão iraquiana divulgou o excerto da conversa e o vídeo espalhou-se por todo o mundo."Porque é que me fizeste isto? Por eu ser yazidi?", pergunta-lhe, segundo as citações do The Sun. "Tens sentimentos? E honra? Eu tinha 14 anos", atira ainda a jovem, sublinhando: "a idade da tua filha, do teu filho, da tua irmã". "Destruíste a minha vida. Roubaste-me tudo, tudo o que eu sonhei", disse Ashwaq. Depois, a emoção do momento faz com que desmaie e o vídeo termina.