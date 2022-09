Joana Amaral Dias: “O livro é um grito de alerta para o país”

Não é leitura que se faça à noite. Há mães que matam recém-nascidos, filhos que assassinam as mães e homicidas que aniquilam mais do que uma vítima. São 13 crimes perpetrados por psicopatas e psicóticos portugueses e no livro Psicopatas Portugueses, Livro Segundo a psicóloga Joana Amaral Dias faz um profiling criminal. “O critério de seleção foi o da violência extrema e do número de vítimas”, diz à SÁBADO a autora, que já está a preparar o terceiro e último volume da trilogia.