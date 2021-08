O que é o ISIS-K e por que atacam no Afeganistão?

As explosões que provocaram pelo menos 90 mortes, 13 dos quais soldados norte-americanos, na quinta-feira em Cabul foram reivindicadas pelo ISIS-K. Mas quem é este grupo extremista que desafia americanos e talibãs?



O ISIS-K (Estado Islâmico Khorasan) ganhou o seu nome do antigo termo usado para definir a região. Apareceu no Afeganistão oriental no final de 2014 e rapidamente estabeleceu uma reputação de brutalidade extrema. Alguns especialistas em militância islâmica na região acreditam que este grupo foi fundado por elementos da linha mais dura dos talibã paquistaneses, que fugiram para o Afeganistão, quando as autoridades do Paquistão começaram a persegui-los. Entretanto, juntaram-se afegãos e uzebeques extremistas.



Desde o início que esta linha dura do grupo muçulmano sunita tem desafiado os talibã pelo controlo de áreas chave da fronteira com o Paquistão, por onde passam drogas e outros produtos. Ao mesmo tempo, levavam a cabo uma série de ataques suicidas em Cabul e noutras cidades, atacando tanto o governo como as forças militares estrangeiras. Esta seria uma forma de mostrarem o seu poder e a violência de que eram capazes.