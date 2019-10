Donald Trump anunciou este domingo que Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo terrorista Estado Islâmico, morreu na Síria na sequência de uma operação dos Estados Unidos.

Segundo o presidente norte-americano, Baghdadi cometeu suicídio ao detonar um colete de explosivos, quando se viu num túnel sem saída. Foi identificado 15 minutos depois de ter morrido, através de testes de ADN. A explosão matou três dos seus filhos e, segundo Trump, a operação teve que ser ajustada várias vezes pois Baghdadi estava sempre a mudar a sua localização.

À Reuters, um membro do governo dos EUA detalhou que tudo foi comandado a partir de uma base aérea no oeste do Iraque. "Os serviços secretos do Iraque e os responsáveis de segurança contribuíram para o sucesso da operação" dos EUA, afirmou.

Mark Esper, o secretário da Defesa dos EUA, relatou que o objetivo era capturar Baghdadi, mas que matá-lo caso fosse necessário também tinha sido considerado. "Tentámos chamá-lo e pedir-lhe que se rendesse. Ele recusou e entrou numa área subterrânea e no processo de o retirar, ele detonou um colete de explosivos e suicidou-se", contou Esper à CNN.

Dois membros das forças norte-americanas sofreram ferimentos ligeiros durante a operação mas já voltaram às funções. Antes, Trump indicara que um cão do exército sofrera ferimentos. Segundo Esper, a operação foi autorizada por Trump na semana passada. "O presidente estava a considerar as opções na semana passada. Escolheu a que pensámos dar-nos a maior probabilidade de sucesso", afirmou.