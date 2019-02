Jovem fugiu para se juntar ao ISIS e pretende regressar ao Reino Unido.

Shamima Begum, a jovem de 19 anos que se juntou ao autoproclamado Estado Islâmico e que pretende regressar ao Reino Unido, considera que o atentando durante um concerto de Ariana Grande em Manchester, em 2017, se "justifica", apesar de "ser errado que tenha morrido gente inocente". A "noiva do ISIS" vive agora num campo de refugiados no norte da Síria, onde este sábado foi mãe pela terceira vez: os dois primeiros filhos morreram pequenos de doenças provocadas pela subnutrição.

Numa entrevista à BBC, Shamima comparou o atentado de 22 de maio com as "mulheres e crianças [que vivem em território controlado pelo ISIS] mortas agora injustamente por bombardeamentos" da coligação internacional que combate os jihadistas. "É, na verdade, uma questão com dois lados porque crianças e mulheres estão a ser mortas no Estado Islâmico agora mesmo e [esse ataque] é uma espécie de retaliação. A justificação do ISIS é que foi uma retaliação; então, considero uma justificação justa".

O atentado na Manchester Arena aconteceu no final de um concerto da artista norte-americana, cujo público era maioritariamente constituído por crianças e adolescentes: causou 22 mortos e 116 feridos. O ISIS reivindicou a autoria do ataque perpetrado por Salman Abedi, dizendo que o mesmo era uma resposta às "agressões aos irmãos muçulmanos".

À BBC, Shamima explicou ainda que se decidiu juntar aos jihadistas, em 2015, quanto tinha 15 anos, depois de ver vídeos de propaganda: "Não apenas os vídeos de decapitações, mas vídeos em que mostravam as famílias nos parques, por exemplo, imagens de uma vida boa".

Shamima foi das três alunas britânicas que em fevereiro de 2015 fugiu para a Síria para se unir ao Estado Islâmico. Abandonou o Reino Unido com Amira Abase, com 15 anos na altura, e Kadiza Sultana, com 16. Segundo o jornal, a última jovem morreu em território sírio na sequência de um ataque aéreo russo.

Shamima casou-se com um jovem holandês de 27 anos que se tinha convertido ao islamismo, poucos dias depois de ter chegado à Síria. Esteve com ele até há duas semanas, quando abandonaram a localidade de Baghuz. O seu marido entregou-se a um grupo de combatentes sírios e a jovem foi para um campo de refugiados onde se encontram outras 39 mil pessoas.

Numa entrevista, na passada quinta-feira, ao The Times, Shamima, agora com 19 anos, falou pela primeira vez sobre a sua vida com o Estado Islâmico. "Vi cabeças decapitadas" em caixotes do lixo e "foi algo que não me incomodou", contou. "Não sou a mesma aluna tonta de 15 anos que fugiu de Bethnal Green há quatro anos. Não me arrependo de ter vindo para aqui", disse ainda.

As autoridades sírias não permitem que Shamima abandone o campo de refugiados sem acompanhamento oficial, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos ainda não tomou uma posição oficial.