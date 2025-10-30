Sábado – Pense por si

Detidos cinco suspeitos do assalto ao Louvre

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 07:31
Autoridades francesas anunciaram a detenção de cinco pessoas por suspeita de ligação ao roubo de joias a 19 de outubro.

O procurador público francês anunciou esta quinta-feira a detenção de mais cinco suspeitos de estarem envolvidos no assalto ao Museu do Louvre, em Paris. Os suspeitos foram detidos na quarta-feira à noite na região de Paris.

Segundo a AFP, um dos suspeitos será um dos principais envolvidos. As detenções acontecem depois de dois homens terem sido detidos e interrogados tendo "admitido parcialmente" o seu envolvimento no assalto de 19 de outubro que resultou no roubo de joias no valor de 88 milhões de euros.

O assalto foi levado a cabo por quatro homens, em plena luz do dia, com recurso a uma escada elevatória.

Investigação
