China insta Estados Unidos a manterem estabilidade das relações bilaterais

O chefe da diplomacia chinesa pediu ainda que se trabalhasse no sentido de relações "estratégicas, construtivas e estáveis, baseadas no respeito mútuo, na coexistência pacífica e na cooperação vantajosa" para os dois países.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês defendeu esta quinta-feira que os Estados Unidos devem manter a estabilidade económica "conquistada com tanto esforço" nas relações bilaterais, numa conversa telefónica com o homólogo norte-americano.



Trump e Xi Jinping AP Photo/Mark Schiefelbein, File

"Ambas as partes devem preservar a estabilidade conquistada com esforço, preparar bem os grandes prazos das interações de alto nível, alargar os domínios de cooperação e manter sob controlo os pontos de divergência", disse Wang Yi a Marco Rubio, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O chefe da diplomacia chinesa pediu ainda que se trabalhasse no sentido de relações "estratégicas, construtivas e estáveis, baseadas no respeito mútuo, na coexistência pacífica e na cooperação vantajosa" para os dois países.

A conversa entre Wang e Rubio aconteceu duas semanas antes da visita prevista à China do Presidente norte-americano, Donald Trump, que deverá encontrar-se nessa ocasião com o homólogo chinês, Xi Jinping.

Esta viagem de Trump é apresentada como uma oportunidade importante para dissipar de forma duradoura as tensões bilaterais de 2025, depois do regresso do republicano à Casa Branca.

O ano passado foi marcado por uma batalha económica, com imposição de taxas aduaneiras e diversas restrições comerciais, até uma trégua anunciada em outubro por ocasião de um encontro entre Xi e Trump na Coreia do Sul.

O outro grande ponto de discórdia entre Pequim e Washington é a questão de Taiwan, ilha com governo autónomo e 23 milhões de habitantes, que a China afirma querer unificar com o resto do seu território, sem descartar a opção de recorrer à força, se necessário.

No entanto, os Estados Unidos são o principal fornecedor de armas de Taipé e oferecem-lhe um apoio diplomático que desagrada a Pequim.

"A questão de Taiwan afeta os interesses fundamentais da China e constitui o maior fator de risco nas relações sino-americanas", sublinhou Wang Yi durante a conversa com Marco Rubio.