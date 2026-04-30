Cantor D4vd comprou motosserras e uma pá para desmembrar corpo de menor, alegam procuradores

O cantor norte-americano foi presente a tribunal e, segundo o processo, terá comprado objetos para desmembrar Celeste Rivas Hernandez, cujos restos mortais foram encontrados num Tesla registado em seu nome em setembro de 2025.

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O cantor norte-americano D4vd, suspeito de matar a jovem de 14 anos Celeste Rivas Hernandez, foi presente a tribunal esta quarta-feira onde foi acusado pelos procuradores de ter comprado ferramentas online, incluindo motosserras, para desmembrar a menor.



Cantor D4vd foi presente a tribunal esta quarta-feira AP

Os restos mortais de Rivas Hernandez foram encontrados no porta bagagens de um Tesla, em setembro de 2025 que estava registado no nome do artista, David Anthony Burke. Segundo o canal televisivo britânico BBC, os procuradores alegam que Burke matou Celeste Rivas depois de ela ter ameaçado denunciar a relação sexual que mantinham, iniciada quando a vítima tinha 13 anos, o que poderia arruinar a carreira dele.

Trocas de mensagens revelam uma discussão entre o cantor e Rivas Hernandez a 22 de abril de 2025, onde a menor acusa o artista de manter possíveis relações com outras mulheres. A jovem terá enviado ainda uma mensagem a ameaçar “divulgar informações comprometedoras sobre a sua relação com o arguido para pôr fim à sua carreira”, afirma o processo.

Os procuradores acreditam que Celeste Rivas Hernandez terá sido morta no dia seguinte, a 23 de abril de 2025. Nesse dia, D4vd pediu um Uber para a jovem se encontrar com ele em sua casa e enviou-lhe várias mensagens a perguntar onde ela se encontrava. Contudo, os procuradores acreditam que estas mensagens serviriam apenas “para encobrir o homicídio”.

Segundo o processo apresentado esta quarta-feira, Burke terá esfaqueado a adolescente várias vezes na sua casa. Foram também rastreadas as compras que o artista fez utilizando uma identidade falsa, nos dias que seguiram à morte de Rivas Hernandez. Entre elas estavam duas motosserras, uma piscina insuflável azul, um saco para cadáveres e uma pá.

Os procuradores alegam ainda que comprou também uma “gaiola de incineração” para queimar os restos mortais da jovem que desmembrou na garagem da sua casa em Hollywood Hills. Imagens de videovigilância mostram que Burke foi a última pessoa a conduzir o Tesla, onde foi encontrado o corpo de Celeste Rivas.