Sábado – Pense por si

Mundo

China acusa EUA de intimidação após alegada exigência a Caracas para romper com Pequim

Lusa 09:00
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Segundo a ABC News, a administração de Trump terá exigido à presidente interina venezuelana o fim dos laços com China, Rússia, Irão e Cuba.

O Governo chinês considerou esta quarta-feira como um ato de intimidação a alegada exigência dos Estados Unidos à Venezuela para que esta rompa relações económicas com Pequim como condição para explorar e comercializar o seu petróleo.

China defende que a Venezuela é um país soberano
China defende que a Venezuela é um país soberano AP

Questionada em conferência de imprensa sobre a informação avançada pela cadeia de televisão norte-americana ABC News, Mao Ning, diretora do Departamento de Informação do Ministério das Relações Exteriores da China, declarou que a Venezuela “é um país soberano e goza de plena e permanente soberania sobre os seus recursos naturais e todas as atividades económicas no seu território”.

Segundo a ABC News, a Administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, terá exigido à presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, o fim dos laços com China, Rússia, Irão e Cuba como pré-condição para reiniciar a produção e venda de crude.

Mao qualificou a alegada pressão como “uso descarado da força” e afirmou que a tentativa de condicionar o acesso aos recursos energéticos venezuelanos a uma lógica de “Estados Unidos primeiro” constitui um “caso típico de intimidação” que “viola gravemente o direito internacional, infringe seriamente a soberania da Venezuela” e “prejudica os direitos do povo venezuelano”.

Donald Trump exige que a Venezuela corte relações com China, Rússia, Irão e Cuba
Leia Também

Donald Trump exige que a Venezuela corte relações com China, Rússia, Irão e Cuba

A porta-voz sublinhou ainda que os “direitos e interesses legítimos” da China e de outros países com relações económicas com a Venezuela “devem ser protegidos”.

Mao reiterou que Pequim defende a cooperação económica entre Estados soberanos e destacou que a China “sempre desenvolveu intercâmbios e cooperação com outros países com base no respeito mútuo, igualdade e benefício recíproco”.

As declarações ocorrem num contexto de crescente tensão internacional após a captura, no sábado, do líder venezuelano Nicolás Maduro pelas forças dos EUA e no meio de um intenso debate diplomático sobre a legalidade do uso da força e o controlo dos recursos energéticos da Venezuela. 

Artigos Relacionados
Tópicos Indústria do petróleo e do gás Recursos naturais Recursos energéticos Televisão China Estados Unidos Venezuela Pequim ABC News Mao Ning Nicolás Maduro Donald Trump Delcy Rodríguez
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

China acusa EUA de intimidação após alegada exigência a Caracas para romper com Pequim