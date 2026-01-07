Trump diz que Venezuela vai vender aos EUA entre 30 a 50 milhões de barris de petróleo

Presidente adiantou que o dinheiro, que vai controlar pessoalmente, será usado "em benefício do povo da Venezuela e dos EUA".

Donald Trump disse na terça-feira, na sua rede social, que a "autoridades interinas" da Venezuela iriam vender entre 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo de "alta qualidade" aos EUA ao seu preço de mercado.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos DR

"Pedi ao secretário da Energia, Chris Wright, que execute o plano, imediatamente".

Trump adiantou que o dinheiro vai ser controlado por ele, mas que seria usado "em benefício do povo da Venezuela e dos EUA".

Por outro lado, a Casa Branca está a organizar uma reunião, na Sala Oval, na sexta-feira com executivos de empresas petrolíferas sobre a Venezuela, na qual se esperam que participem representantes de Exxon, Chevron e ConocoPhillips, segundo uma fonte conhecedora da iniciativa, que solicitou o anonimato.