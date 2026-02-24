Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

Questões de sobrevivência

Com ganhos territoriais mínimos e um sacrifício humano colossal, Putin vive o dilema de todos os tiranos: sabe que tem de parar e sabe que não pode parar. Que fazer?

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ainda vai acabar por ser uma benesse para a vida intelectual. Pensei no assunto ao acompanhar uma polémica que rebentou por estas semanas na Folha de S. Paulo. Conto rápido: um leitor escreveu para o provedor do jornal a denunciar o uso de IA nas colunas de uma colaboradora. Esta, instada a pronunciar-se, confessou que usava. As ideias eram dela, explicou Natalia Beauty, mas era o algoritmo que fazia o trabalho “braçal” de escrever o texto. O tempo é precioso, acrescentou. Para quê perdê-lo a alinhavar palavras, frases, parágrafos?

