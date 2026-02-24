Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

Mais um episódio de racismo à portuguesa

Li afirmações inenarráveis de benfiquistas da minha geração, insistindo que o Vinícius Jr. “dançou de forma ostensiva e provocadora” – enquanto mulher e feminista, esta conversa soou-me demasiado familiar, pelos piores motivos.

O recente caso de Vinícius Jr. no Estádio da Luz e tudo o que se passou nessa sequência – desde a reação do Benfica e do seu treinador, às reações de vários destacados comentadores e milhares de adeptos – não é estranho para quem vive em Portugal e conhece bem a nossa cultura. Porém, em matéria de racismo deixámo-nos tornar de tal forma anacrónicos que este episódio está a ser muito mal compreendido lá fora, chocando outros milhares de pessoas que estão a acompanhar a situação.

Racismo Portugal Sport Lisboa e Benfica
Mais um episódio de racismo à portuguesa