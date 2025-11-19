Sábado – Pense por si

Cantor D4vd suspeito de desmembrar corpo de adolescente e de o esconder no porta-bagagens do seu Tesla

Luana Augusto
Luana Augusto 20:32
Celeste Rivas Hernandez não era vista desde o ano passado. O corpo só foi encontrado em setembro deste ano: estava desmembrado e escondido no porta-bagagens do Tesla do artista, de 20 anos.

O cantor D4vd foi identificado como o principal suspeito pela morte de Celeste Rivas Hernandez, uma rapariga de 15 anos cujo corpo foi encontrado a 8 de setembro no porta-bagagens do seu Tesla, que estava estacionado há vários dias num parque de reboques em Hollywood, avança uma fonte do departamento da polícia de Los Angeles citado pela

D4vd é suspeito de homicídio de adolescente; corpo encontrado na bagagem do carro
D4vd é suspeito de homicídio de adolescente; corpo encontrado na bagagem do carro Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Celeste foi dada como desaparecida no ano passado em Lake Elsinore, Califórnia, e a última vez que foi vista foi a 5 de abril de 2024, de acordo com o departamento do xerife do condado de Riverside. Segundo o irmão, a família sabia que ela conhecia D4vd. Aliás, a mãe sabia que ela tinha um namorado chamado David. No dia em que desapareceu a jovem terá dito que ia ao cinema.

Na terça-feira, a causa da morte ainda estava "sob investigação", segundo o I do condado de Los Angeles, e estava a ser estudada a hipótese de homicídio. "Permanece incerto se há alguma possibilidade criminal além da ocultação do corpo", informou a polícia.

A divisão de Roubos de Homicídios diz estar agora a "examinar minuciosamente todos os aspetos deste caso para descobrir a verdade e procurar justiça para Celeste Rivas Hernandez e a sua família". Por agora, as autoridades acreditam que o principal suspeito será D4vd e que este terá desmembrado o corpo com a ajuda de terceiros.

Apesar disso, o artista, de 20 anos, ainda não foi acusado de nenhum crime e ao que tudo indica, continua sem cooperar com as autoridades. As informações da NBC News desmentem, assim, as informações dadas anteriormente pelo porta-vos do artista que dizia que o cantor estava a "cooperar totalmente com as autoridades". Até ao momento, os advogados também ainda não comentaram o assunto.

Tópicos Morte Homicídio Polícia Tesla NBC News Hollywood Califórnia Los Angeles Lake Elsinore
Investigação
