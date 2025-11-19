Cantor D4vd suspeito de desmembrar corpo de adolescente e de o esconder no porta-bagagens do seu Tesla

Celeste Rivas Hernandez não era vista desde o ano passado. O corpo só foi encontrado em setembro deste ano: estava desmembrado e escondido no porta-bagagens do Tesla do artista, de 20 anos.

O cantor D4vd foi identificado como o principal suspeito pela morte de Celeste Rivas Hernandez, uma rapariga de 15 anos cujo corpo foi encontrado a 8 de setembro no porta-bagagens do seu Tesla, que estava estacionado há vários dias num parque de reboques em Hollywood, avança uma fonte do departamento da polícia de Los Angeles citado pela NBC News.



D4vd é suspeito de homicídio de adolescente; corpo encontrado na bagagem do carro Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Celeste foi dada como desaparecida no ano passado em Lake Elsinore, Califórnia, e a última vez que foi vista foi a 5 de abril de 2024, de acordo com o departamento do xerife do condado de Riverside. Segundo o irmão, a família sabia que ela conhecia D4vd. Aliás, a mãe sabia que ela tinha um namorado chamado David. No dia em que desapareceu a jovem terá dito que ia ao cinema.

Na terça-feira, a causa da morte ainda estava "sob investigação", segundo o Instituto Médico Legal do condado de Los Angeles, e estava a ser estudada a hipótese de homicídio. "Permanece incerto se há alguma possibilidade criminal além da ocultação do corpo", informou a polícia.

A divisão de Roubos de Homicídios diz estar agora a "examinar minuciosamente todos os aspetos deste caso para descobrir a verdade e procurar justiça para Celeste Rivas Hernandez e a sua família". Por agora, as autoridades acreditam que o principal suspeito será D4vd e que este terá desmembrado o corpo com a ajuda de terceiros.

Apesar disso, o artista, de 20 anos, ainda não foi acusado de nenhum crime e ao que tudo indica, continua sem cooperar com as autoridades. As informações da NBC News desmentem, assim, as informações dadas anteriormente pelo porta-vos do artista que dizia que o cantor estava a "cooperar totalmente com as autoridades". Até ao momento, os advogados também ainda não comentaram o assunto.