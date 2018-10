Se o Reino Unido aceitar um acordo comercial com os EUA, os britânicos poderão começar a ter de lidar com uma maior existência de pêlos de rato, porções de insectos e mofo nos bens alimentares consumidos. Chocolates com pequenos resquícios de insectos, massas com pêlos de ratos e sumo de laranja até 250ml com uma larva incluída poderão ser alguns dos exemplos ou com duas larvas por cada 100gr de molho de tomate usado em pizzas.

As regras nos EUA também permitem que os produtores passem com bolor por uma secção variada de comida: um quarto das azeitonas colocado no mercado pode ter vestígios dos fungos, tal como 20% do ananás em lata e até 15% de molho de arando.

As normas que regulam a higiene e condições dos bens alimentares nos Estados Unidos são um pouco mais permissivas do que na União Europeia (EU). Por exemplo, os produtores norte-americanos podem legalmente incluir até 30 fragmentos de insectos num jarro de manteiga de amendoim com 100gr; até 11 pêlos de roedores num frasco da paprica com 25gr; ou até 3mg de excrementos de ratos por cada libra de gengibre.