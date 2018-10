O candidato à presidência do Brasil ainda não está recuperado. "Ele perdeu 15 quilos de massa muscular e ainda está fraco."

Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência do Brasil, ainda não está recuperado o suficiente para fazer campanha, revelou o clínico cardiologista Leandro Echenique. A conclusão do médico advém de uma nova avaliação médica feita esta quarta-feira, 34 dias depois de Bolsonaro ser esfaqueado em campanha.



"Ele perdeu 15 quilos de massa muscular e ainda está fraco. Ele precisa de uma dieta de recuperação proteica", disse o médico brasileiro, citado pela Globo. O candidato terá provavelmente autorização na próxima quinta-feira para estar presentes nos debates presidenciais, onde enfrentará o petista Fernando Haddad na segunda volta.





Echenique e o cirurgião Antônio Luiz Bonsucesso Macedo, acompanhados por um terceiro médico, avaliaram o estado clínico do candidato no seu condomínio.



Recorde-se que o candidato presidencial brasileiro, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado em acção de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no início de Setembro. De acordo com o site brasileiro Estadão, o candidato estava no meio da multidão que o recebia quando foi atingido com uma facada na barriga.