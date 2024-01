Avião russo com 65 prisioneiros ucranianos a bordo despenha-se

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um avião de transporte militar russo II-76, com 65 prisioneiros de guerra ucranianosa bordo, despenhou-se esta quarta-feira (24) na região de Belgorod, a cerca de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os militares que seguiam a bordo iriam ser trocados por combatentes russos.





Tópicos avião acidente Ucrânia 65 prisioneiros militares ucrânianos troca russos

Sabe-se que o avião transportava um total de 74 pessoas, incluindo seis tripulantes e três guardas, quando caiu. As causas do acidente ainda não são conhecidas. No entanto, o deputado russo Andrei Kartapolov, disse numa sessão parlamentar que a aeronave foi abatida por três mísseis. Em momento algum especificou as fontes de informação.No local encontram-se agora equipas de emergência médica e investigadores. De acordo com o governador local, Vyacheslav Gladkov, não há sobreviventes e a situação está a ser investigada.A região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucânia, tem sido nos últimos meses um alvo constante de ataques. Em dezembro, uma operação que envolveu mísseis matou 25 pessoas.