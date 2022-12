Mais uma base aérea russa atacada com drones

Outra base aérea russa, desta vez em Kursk, foi atacada com drones, um dia depois de se terem registado ocorrências da mesma natureza nas bases de Dyagilevo e Engels, a quilómetros da fronteira com a Ucrânia. De acordo com um governador local, o ataque desta terça-feira incendiou um tanque de combustível. "Não se registam mortes. O fogo é localizado. Todos os serviços de emergência estão a trabalhar no local", afirmou Roman Starovoyt através do Telegram.