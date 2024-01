Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O homem da “vassoura de ferro” contra a herança do populismo

Despediu as chefias das empresas públicas de media, afastou o vice-procurador-geral, prendeu políticos no palácio presidencial. Na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk está a entrar a pés juntos contra o legado de oito anos de governação dos populistas do PiS. O caminho tem vantagens - e riscos.