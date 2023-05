Combates em Belgorod continuam. Rússia abre investigação de terrorismo

A Rússia anunciou, esta terça-feira, ter aberto uma investigação de terrorismo depois do que descreveram como um ataque cruzado na região fronteiriça de Belgorod. Os investigadores acusam grupos ucranianos armados do ataque que dura desde ontem.







O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Belgorod Ucrânia Rússia Kremlin kiev

Por seu lado, a Ucrânia nega ter qualquer envolvimento neste ataque. Alegou estar a acompanhar a situação, mas garantiu que "não tem nada a ver" com a mesma.Moscovo classificou os confrontos que se registam na região de uma operação de contra-terrorismo para combater "militantes ucranianos". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, sublinhou aos jornalistas que a campanha militar na Ucrânia foi lançada para prevenir precisamente ataques de sabotagem como este e pediu mais esforços do lado russo para prevenir estes incidentes.Este é o segundo dia de combates na região de Belgorod e os residentes que fugiram depois da incursão militar ainda não foram aconselhados a regressar. Na segunda-feira, uma coluna aparentemente militar entrou no território russo vinda do lado ucraniano. Esta é a primeira incursão do género desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022.Neste momento, não há informações independentes de que grupo é este, quantos elementos estão envolvidos e nem qual o seu objetivo, conforme sublinha a Reuters.As autoridades russas acabaram por evacuar a cidade de Graivoron, depois das forças de invasão ter declarado que capturaram a cidade fronteiriça de Korinka e várias outras. "Apelo aos residentes de Graivoron, que... temporariamente deixaram as suas casas, não é possível regressarem ainda", informou o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, na rede social Telegram. Segundo o mesmo responsável dois edifícios foram atingidos por drones durante a noite.As autoridades russas dão conta de um morto - uma mulher durante as operações de evacuação -, e 10 pessoas feridas.Um dos grupos responsável por esta incursão militar, a Legião Liberdade da Rússia, escreveu no Telegram: "Bom dia a todos, menos aos capangas de Putin. Conhecemos o amanhecer em território libertado e vamos continuar a avançar."Este grupo juntamente com o Corpo de Voluntários Russos dizem representar combatentes russos que se opõem ao Kremlin e estão a operar a partir da Ucrânia.Para a Rússia este ataque tem as mãos das forças ucranianas e argumentam que pretendem desviar as atenções da captura da cidade de Bakhmut por parte das forças russas há três dias, naquela que foi a mais longa e sangrenta batalha em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.