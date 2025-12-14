Atiradores de Sydney poderão ser pai e filho

As autoridades australianas revelaram este domingo que suspeitam que os atiradores, que levaram a cabo um tiroteio em Sydney, Austrália, eram pai e filho: um tinha 50 anos e o outro 24.



Tiroteio em Sydney provoca 16 mortos Foto AP/Mark Baker

O pai, licenciado para posse de armas de fogo e possuidor de seis armas, morreu durante o ataque. Já o filho, que foi identificado como sendo Naveed Akram, foi imobilizado por um homem que passava pelo local, tendo acabado detido pela polícia. Está neste momento hospitalizado em "estado crítico".

Para já nada indica que ambos planearam o ataque com antecedência. Sabe-se apenas que foram encontrados e desativados dois engenhos explosivos no local.

Como consequência 16 pessoas morreram, incluindo uma criança de 10 anos, e 40 permanecem hospitalizadas.