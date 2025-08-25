Ataque israelita a hospital mata 19 pessoas, incluindo quatro jornalistas

Jornalistas mortos no ataque eram palestinianos que trabalhavam para a Reuters, Al-Jazeera, NBC e Associated Press.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Um ataque israelita ao hospital Nasser, em Gaza, provocou a morte de 19 pessoas, entre as quais estão quatro jornalistas. A confirmação chegou através do gabinete de comunicação do governo de Gaza, controlado pelo Hamas.



Ataque mata 15, incluindo jornalistas da Reuters e Al-Jazeera AP Photo/Leo Correa

"O número de jornalistas mártires sobe para 244 depois do anúncio de mais quatro jornalistas mortos no ataque ao Hospital Nasser", refere o comunicado, citado pela estação de televisão Al-Jazeera. Entre os jornalistas mortos estão profissionais contratados pela agência noticiosa Reuters e pela própria Al-Jazeera.

Os nomes dos jornalistas foram entretanto revelados pelos meios para os quais trabalhavam. Hussam al-Masri era camaraman e estava contratado pela Reuters, foi morto no primeiro ataque ao hospital. O fotógrafo Hatem Khaled, também contratado da Reuters, ficou ferido num segundo ataque.

Os restantes jornalistas mortos são Mariam Abu Daqa (jornalista freelancer para vários meios entre os quais The Independent Arabic e Associated Press), Mohammed Salama (fotojornalista da Al-Jazeera) e Moaz Abu Taha (jornalista da cadeia norte-americana NBC). A Associated Press indicou que a sua jornalista, de 33 anos, reportava desde o início da guerra, mostrando regularmente as dificuldades do pessoal médico no Hospital Nasser em tratar doentes devido à falta de material e comida.

Segundo testemunhas, o segundo ataque aconteceu quando as equipas de resgate, jornalistas e outras pessoas se dirigiram para o local depois do primeiro ataque. No momento do primeiro ataque, a Reuters tinha um vídeo em direto que estava a ser transmitido por Masri e que ficou de imediato sem emissão.

A mesma informação foi entretanto confirmada pelo Ministério da Saúde de Gaza, dando conta de que um míssil atingiu o quarto piso do hospital e poucos minutos depois um novo míssil atingiu o mesmo espaço, quando já se encontravam aí as equipas de resgate.

O Hospital Nasser em Khan Younis é o maior do sul de Gaza.

Para já nem o governo de Israel nem as forças armadas comentaram este ataque.

Notícia atualizada às 11h20 com o aumento do número de mortos de 15 para 19.