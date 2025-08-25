Ucrânia: Exército russo reivindica conquista de mais uma localidade ucraniana

A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia.

A Rússia reivindicou esta segunfa-feira a tomada de uma nova localidade na região de Dnipropetrovsk, território do centro-leste da Ucrânia, onde entrou pela primeira vez em julho.



Militares ucranianos perto de camião em noite escura AP Photo/Evgeniy Maloletka

O exército capturou a vila de Zaporizké, a cerca de 20 quilómetros a oeste da cidade de Velyka Novossylka, sob controlo russo desde janeiro, indicou o Ministério da Defesa russo em comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A Rússia intensificou as operações no leste da Ucrânia nos últimos meses, no meio de esforços diplomáticos para tentar encontrar uma solução para a guerra que desencadeou ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a preparar um encontro entre os líderes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas a participação dos beligerantes parece ainda longe de estar garantida.

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, criticou Zelensky no domingo por exigir, “a qualquer custo, um encontro imediato” com Putin.

A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, uma antiga república soviética que Putin defende que não devia ser um país independente, mas antes integrar a Federação Russa.

Meses depois da invasão, a Rússia declarou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter invadido e anexado a Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a legitimidade das anexações.