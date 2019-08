"Que consigas uma pontuação alta". A mensagem – uma espécie de "boa sorte" – foi deixada como resposta à publicação do manifesto racista de Brenton Tarrant, autor do massacre em duas mesquitas de Christchurch, Nova Zelândia, em que morreram 51 pessoas, em março deste ano. "Pontuação" é uma expressão de código para número de vítimas mortais muito usada no 8chan (InfinityChan), um fórum de extrema-direita relacionado com o aumento dos crimes de ódio.

O atentado na Nova Zelândia foi o primeiro de três a ser anunciado nesta plataforma em seis meses. Depois do ataque perpetrado contra muçulmanos, foi anunciado um outro, desta vez em Poway, California. No ataque à sinagoga morreu uma pessoa e três ficaram feridas. Também aqui o atirador usou o 8chan para publicar uma mensagem racista e antissemita. Este sábado, um massacra no Walmart em El Paso, Texas, pelo menos 21 pessoas morreram. O suspeito do ataque, Patrick Crusius, usou a mesma fonte para deixar a sua mensagem de supremacia branca – este ataque parece ter sido pensado para atingir a comunidade latina.

O 8chan é um fórum onde os utilizadores podem criar, moderar e comentar tópicos, abordando temas tão distintos como desenhos animados, moedas virtuais, videojogos ou política. A grande parte dos utilizadores participa sob anonimato e a única regra é que não pode ser colocado online material considerado ilegal nos Estados Unidos.

O site foi criado em 2013 por Fredrick Brennan, programador informático e autoproclamado defensor da eugenia, que acabou por se distanciar da sua própria criação e defender o seu encerramento este domingo: "não está a fazer bem nenhum ao mundo". "É negativo para todos a não ser para os utilizadores que lá estão. E sabem que mais? É negativo para eles, também. Só não se apercebem disso", afirmou Brennan ao The New York Times.

O 8chan inspirou-se no 4chan, mas com uma diferença significativa que permite perceber porque se tornou no local perfeito para albergar e expandir discursos terroristas. Enquanto no 4chan o fundador podia apagar tópicos individuais, Brennan oferecia total liberdade de expressão e prometia não apagar nenhuma conversação. Em 2014, no auge do Gamergate – uma polémica relacionada com a relação entre a indústria dos videojogos e o jornalismo que se transformou uma campanha misógina -, a popularidade do 8chan disparou: foi para aqui que migraram muitos dos utilizadores censurados no 4chan.

Segundo o The Guardian, o 8chan tornou-se um pântano de mensagens de ódio e racistas, muitas delas disfarças por códigos – como a referência a pontuação – que tornam difícil a sua compreensão para quem não é utilizador regular. De acordo com o mesmo jornal, o fórum "patrocinou" vários casos do que ficou conhecido como "Swatting": utilizadores reportam falsas e graves emergência que obrigam ao envio de equipas Swat (operacionais de armas e táticas especiais) para casas pré-selecionadas. O fórum é também a casa da QAnon, também conhecida como "A Tempestade" (The Storm, em inglês), uma conspiração que aborda um alegado plano do presidente Trump para desmascarar centenas de criminosos que têm controlo global, entre eles o casal Clinton e Barack Obama , metendo-os na prisão de Guantanamo.

Na noite de sábado, assegura o jornal britânico, a comunidade discutiu o tiroteio de El Paso, com preces para o aumento do número de mortos e com honras ao atirador: "o nosso rapaz", chamaram-lhe.



O final ou nem por isso

Brennan desfez-se do 8chan em 2015, passando o domínio a Jim Watkins, um veterano do exército norte-americano, residente nas Filipinas, que através da sua companhia NT Technology também administrava várias páginas de pornografia. Contactado pelo The Washington Post, sobre os acontecimentos relacionados com o fórum que dirige respondeu "espero que estejam bem".

O fórum nunca teria conseguido operar sem a ajuda de uma empresa que lhe fornecesse as infraestruturas necessárias. Neste caso, o serviço era prestado pela Cloudflare, que acabou por ceder e declarar que ia declarou que vai deixar de ter o 8chan como cliente.

Não é uma decisão inédita para a empresa, que, em 2017, logo após a manifestação supremacista em Charlottesville, que matou uma pessoa, retirou o apoio ao site nazi Daily Stormer. Uma decisão que o cofundador e diretor executivo da Cloudflare, Matthew Prince, admitiu não o ter deixado confortável. Este domingo, ordenou que a relação entre ambas as empresas acabasse. "Eles [do 8 chan] deram-nos provas suficientes que não seguem as regras e essas atitudes levaram a vários eventos trágicos. Mesmo que o 8chan não tenha violado a lei ao não moderar a sua comunidade, foi responsável por criar um ambiente perigoso".

A sensação de "decisão arbitária" repetiu-se agora. O executivo confessou que colocava ambos os sites – o na lista de "coisas más" que existem na internet, mas que esta decisão estava longe de acabar com o problema. "Resolvemos o nosso próprio problema, mas não resolvemos o problema que ficou para a Internet", concluiu.

E tem razão: a Bitmitigate já anunciou que vai assegurar os serviços de segurança que até aqui eram garantidos pela Cloudflare.O 8chamn deve estar totalmente operacional muito em breve.