Também 1,2 milhões de contas foram bloqueadas devido ao carregamento das imagens. A rede social vai ainda remover vídeos editados que contenham excertos do ataque.

"Nas primeiras 24 horas, removemos 1,5 milhões de vídeos do ataque [da Nova Zelândia] em todo o mundo, onde 1,2 milhões de contas foram bloqueadas devido ao carregamento", anunciou este domingo Mia Garlick, representante neozelandesa do Facebook, na sequência do atentado terrorista de sexta-feira a duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.

O Twitter, Facebook e YouTube estão a revelar dificuldades em impedir a circulação das imagens na Internet do ataque terrorista que causou a morte a 50 pessoas.

O ataque perpetrado por Brenton Tarrant foi filmado pelo próprio em direto para o Facebook, resultando num vídeo de 17 minutos que se tornou viral na rede. Neste é possível ver o atirador a entrar nas duas mesquitas com uma arma semiautomática e a disparar contra as pessoas que estavam a rezar no local.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Out of respect for the people affected by this tragedy and the concerns of local authorities, we're also removing all edited versions of the video that do not show graphic content." — Mia Garlick, Facebook New Zealand</p>— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) <a href="https://twitter.com/fbnewsroom/status/1107117981828431872?ref_src=twsrc%5Etfw">17 de março de 2019</a></blockquote>

A empresa emitiu também um comunicado onde garante que não ficará por eliminar os conteúdos e bloquear contas: "Continuamos a trabalhar contra o tempo para remover vídeos de conteúdo violento com recurso a uma combinação de tecnologia e de pessoas", frisa. O Facebook adiantou que também vai remover todos os vídeos editados que contenham imagens do ataque, ainda que não mostrem conteúdo violento.

Segundo as autoridades da Nova Zelândia, ainda há 36 feridos hospitalizados em Christchurch, dois deles em estado crítico. Uma criança permanece em observação.