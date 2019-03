Will Connolly foi identificado como o jovem que partiu ovo durante conferência de imprensa. Na Austrália, chamam-lhe herói.

Will Connolly é, agora, o Egg Boy (rapaz dos ovos) da Austrália. O jovem recebeu o "título" por ter partido um ovo na cabeça do senador Fraser Anning, cuja reação ao atentado de Christchurch em que morreram 49 pessoas foi culpar os muçulmanos.

Connolly decidiu então entrar numa reunião de Anning com apoiantes e partir-lhe um ovo na cabeça enquanto este falava com os jornalistas. O vídeo tornou-se viral e muitos australianos consideram o jovem de 17 anos um "herói", de acordo com os comentários que o vídeo recebeu nas redes sociais.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/mundo/detalhe/farid-perdeu-a-mulher-na-nova-zelandia-e-disse-a-filha-tens-duas-opcoes?ref=HP_DestaquesPrincipais">Farid perdeu a mulher na Nova Zelândia e disse à filha: Tens duas opções</a></h4><p>Pelo menos 49 pessoas na sequência do ataque terrorista em duas mesquitas na Nova Zelândia. Brenton Tarrant é o suspeito do ataque. Husna Ahmed, mulher de Farid e mãe de uma rapariga de 15 anos, foi uma das suas vítimas mortais. Farid, que é paraplégico, estava dentro da mesquita Al Noor quando se deu o ataque.</p></blockquote>

Fraser Anning, senador por Queensland, afirmou em comunicado que os muçulmanos eram "a causa real do derramamento de sangue" depois dos tiroteios nas mesquitas de Christchurch. "A real causa do derramamento de sangue nas ruas da Nova Zelândia é o problema da imigração que permitiu a fanáticos muçulmanos migrar para a Nova Zelândia em primeiro lugar", defendeu.

Anning foi eleito em 2017, representando um partido de extrema-direita. Depois de lhe partir um ovo na cabeça, Will Connolly foi agredido pelos apoiantes do senador, que lhe apertaram o pescoço até que a polícia chegasse.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">This is what Fraser Anning’s right-wing lads did to the boy. <a href="https://twitter.com/hashtag/auspol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#auspol</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FraserAnning?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FraserAnning</a> <a href="https://t.co/sJNzRLppG5">pic.twitter.com/sJNzRLppG5</a></p>— Paul Barry (@TheRealPBarry) <a href="https://twitter.com/TheRealPBarry/status/1106810210931240961?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de março de 2019</a></blockquote>

Num vídeo registado depois de ter sido libertado pela polícia, Connolly disse: "Não partam um ovo na cabeça de um político, vão ser derrubados por 30 pacóvios ao mesmo tempo, aprendi da maneira mais difícil."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Our young hero has spoken "don’t egg a politician, you’ll tackled by 30 bogans at the same time, I learnt the hard way. Fuck" we Stan <a href="https://twitter.com/hashtag/Eggboy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eggboy</a> Will Connolly, nonetheless <a href="https://t.co/nAUDuKSMP0">pic.twitter.com/nAUDuKSMP0</a></p>— ?? (@chuseeme) <a href="https://twitter.com/chuseeme/status/1106898789111988224?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de março de 2019</a></blockquote>

