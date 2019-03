Um dia depois do ataque terrorista em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, as mensagens de apoio não se fizeram tardar: milhares estão a prestar tributo às 49 vítimas que morreram às mãos de Brenton Tarrant, de 28 anos.

Mesquitas na Nova Zelândia, Canadá, EUA, Reino Unido e outros locais do mundo têm recebido milhares de flores e outras ofertas simbólicas para homenagear as vítimas do atentado.



Flores foram deixadas na mesquita de Wellington, acompanhadas por desenhos e mensagens escritas em giz no chão do local.





Just dropped off some flowers at Kilbirnie Mosque. There is so, so much love here right now - the flowers, hugs and messages of support keep coming in droves. Aroha nui, New Zealand. pic.twitter.com/YWrcRw75lH

Floral tributes at the gate of the Al Masjid al Jamie mosque in Ponsonby, Auckland have been arriving since yesterday.



One man laying flowers this morning, Richard, says it was a way of saying 'we are thinking of you and we are one'. pic.twitter.com/hWP2QHqafn — RNZ (@radionz) 15 de março de 2019

Na maior cidade do país, Auckland, o cenário era semelhante. Este foi o maior mass shooting da história do país.





Na Austrália, as mensagens de apoio foram espalhadas nos locais onde se situam várias mesquitas.













Makeshift memorials are also popping up at mosques here in Australia.



Here people have laid flowers outside the Lutwyche Mosque ♥



: Donna Field pic.twitter.com/wcciQ4X6gm — ABC Brisbane (@abcbrisbane) 16 de março de 2019







O político australiano Philip Dalidakis deixou uma mensagem diferente no Twitter: ofereceu-se para acompanhar qualquer muçulmano que tenha receio de entrar numa mesquita na sequência do ataque terrorista, porque "a tua liberdade para praticares a tua fé é tão importante para mim como praticar a minha".





An open offer to any Muslim man, woman or child. If you are fearful about walking through the gates of your mosque, let me know and I’ll happily walk with you. Because your ability to practice your faith is as important as it is for me to practice mine. — Philip Dalidakis MP (@philipdalidakis) 15 de março de 2019









Nos EUA, muitas pessoas têm deixado velas às portas das mesquitas.





More flowers and candles left outside Idris Mosque in Seattle in response to mass shooting at New Zealand mosque. Tomorrow Idris is holding a previously scheduled "Cup of Tea Get to know your Muslim Neighbor" event at 4:00. pic.twitter.com/cZKPBe3lef — John Hopperstad (@JohnHopperstad) 15 de março de 2019









It was heartening to see the support for Vancouver’s Muslim community today walking by Al-Masjid Al-Jamia Mosque. The flowers have been piling up today in response to #NZTerrorAttack Vancouverites stand with our Muslim friends, family, co-workers and neighbours ?? pic.twitter.com/z283DAA6db — Wes Regan (@411Regan) 15 de março de 2019







O mesmo tem ocorrido em várias mesquitas no Canadá.











No Roterdão, em Inglaterra, uma senhora ofereceu flores aos muçulmanos presentes numa das mesquitas da cidade.

This lady walked into a Mosque in #Rotherham to give flowers to Muslims after the terrorist attack in New Zealand. One love and one humanity #newzealandterroristattack pic.twitter.com/f7cxj2kpth — Mohammed Shafiq (@mshafiquk) 15 de março de 2019









Outside a mosque in Manchester today... pic.twitter.com/m3CeaBTgEg — BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) 15 de março de 2019