A Polícia Judiciária está a investigar a visita a Portugal de Brenton Tarrant, o autor do atentado terrorista contra duas mesquitas na Nova Zelândia que causou 50 mortos.

O terrorista passou pelo Norte e pelo Centro do País, tendo destacado essa viagem no manifesto publicado antes dos atentados. A Polícia Judiciária está mais concentrada na visita a Tomar e quer perceber se Tarrant terá ligações à Ordem dos Templários, que está ligada ao combate aos muçulmanos.



Tarrant terá passado pelo Convento de Cristo, mas a sua passagem por Portugal não foi referenciada. Não se sabe se ele contactou com elementos ligados a fações radicais de extrema-direita, indica o Jornal de Notícias.