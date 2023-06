Andrew Tate apresenta-se como uma vítima: 'Era uma piada'

O seu conteúdo misógino é uma piada. Quando disse que os genitais de uma mulher pertencem ao seu namorado, Andrew Tate estava a fazer um exercício de lógica. Ele é um enviado de deus para espalhar uma mensagem de luz. Pelo menos esta é a versão que o suspeito de tráfico humano e formação de um grupo criminoso para exploração sexual de mulheres deu à BBC naquela que foi a sua primeira entrevista desde que foi detido na Roménia. Tate diz que todas as acusações contra si são falsas, que as testemunhas não são verdadeiras e que é vítima de uma conspiração criada "pela Matrix" que tira as suas afirmações de contexto e que não percebe piadas.