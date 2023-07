Trump diz que vai ser acusado na investigação à invasão do Capitólio

O antigo presidente norte-americano Donald Trump anunciou ter recebido uma carta a informá-lo de que é visado numa investigação federal ao ataque ao Capitólio, em Washington, que decorreu a 6 de janeiro de 2021, o que aponta para a possibilidade de ter sido constituído arguido no caso.







"Jack Smith, o procurador maluco do Departamento de Justiça de Joe Biden, enviou uma carta (...) afirmando que eu sou o alvo da investigação do grande júri de 6 de janeiro", escreveu o antigo presidente dos EUA na rede social Parler. Trump diz ainda que foi intimado a apresentar-se daí a quatro dias perante um grande jurí. O presidente norte-americano diz mesmo que espera "ser detido e indiciado", ao abrigo da investigação judicial em causa.Jack Smith liderou a equipa que indiciou Donald Trump em junho passado, acusando o ex-presidente de manipulação indevida de documentos classificados e também então enviou uma carta a informa-lo de que teria de se apresentar em tribunal. Jack Smith foi nomeado conselheiro especial pelo procurador-geral Merrick Garland, pouco depois de Trump anunciar a sua candidatura à presidência no passado outono, tendo o seu gabinete encarregue de investigar o manuseamento de documentos confidenciais por parte de Trump após terminar o mandato presidencial, e de gerir um inquérito federal cada vez mais vasto ao ataque do dia 6 de janeiro de 2021 ao edifício do Capitólio, assim como alegadas tentativas de Trump e dos seus conselheiros para reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020.Para Trump, a investigação, esta e outras de que é alvo, são uma "caça às bruxas", uma nova forma de "interferência eleitoral" e um "uso político" da justiça. Trump está também indiciado, em Nova Iorque, por ter falsificado registos empresariais para ocultar subornos à estrela de filmes para adultos, Stormy Daniels, para que esta se mantivesse em silêncio sobre um alegado caso que teve com o empresário. O julgamento do caso Stormy Daniels está marcado para março do próximo ano.