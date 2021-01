O principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, foi detido depois de aterrar este domingo no aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo, na Rússia.A polícia fez várias detenções entre a multidão que esperava o opositor no terminal, avança a Reuters.Navalny regressou à Rússia pela primeira vez desde uma tentativa de envenenamento a 20 de agosto do ano passado, depois de ter estado mais de um mês internado num hospital na Alemanha.Quando o líder da oposição russa revelou o seu desejo de voltar à sua terra natal, na passada quarta-feira, os serviços prisionais russos anunciaram que o prenderiam por violação dos termos de uma pena de prisão suspensa por fraude.