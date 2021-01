A agência reguladora sanitária brasileira (Anvisa) autorizou hoje o uso de emergência das vacinas contra a covid-19 produzidas pelo laboratório chinês Sinovac e pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, o último passo para iniciar a imunização no Brasil.O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, com 209.296 mortes associadas à covid-19 e 8.455.059 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde.Com três votos a favor da autorização - e com dois membros da direção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda por votar – a entidade reguladora aprovou o uso de emergência das duas vacinas, após uma reunião de cinco horas, que foi transmitida em direto.Durante a reunião, os cinco membros da direção da Anvisa analisaram as opiniões e pareceres de 50 especialistas de três áreas técnicas, segundo relataram as agências internacionais.A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.