Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à passagem de drones

País garante que os "recursos antidrone da defesa estão prontos para intervir".

O Aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, está este sábado (22) temporariamente encerrado e os voos estão suspensos, depois de terem sido avistados vários drones. A informação foi avançada este sábado pelo ministro da Defesa, Ruben Brekelmans, através das suas redes sociais.



Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à presença de drones Marcus Golejewski/picture-alliance/dpa/AP Images

"Vários drones foram avistados no Aeroporto de Eindhoven. O tráfego aéreo civil e militar foi, portanto, suspenso", lê-se numa publicação no X.

Er zijn meerdere drones gesignaleerd bij luchthaven Eindhoven.



Het civiele en militaire vliegverkeer is daarom opgeschort. Counter-drone middelen van Defensie staan paraat om in te grijpen. Ook politie en KMar zijn ter plaatse.



Nader onderzoek loopt en waar nodig treden we op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

Face a este incidente, o ministro garantiu que os "recursos antidrone da defesa estão prontos para intervir". Além disso, adiantou que a polícia já se encontra no local. Ruben Brekelmans recusou-se, no entanto, a comentar a origem destes aparelhos.

Como consequência, um voo, que partiu do Porto às 18h deste sábado, teve de divergir para Colónia, na Alemanha - onde aterrou por volta das 20h14. A informação consta na página Flight Aware.

Os drones foram avistados pela primeira vez nos Países Baixos no final de sexta-feira: voavam sobre a base aérea de Volkel, que se situa a quase 40 quilómetros de Eindhoven. As autoridades ainda tentaram abater os aparelhos mas estes conseguiram escapar.

Esta violação do espaço aéreo tem se repetindo ao longo dos últimos meses: anteriormente já haviam sido avistados em países como a Polónia, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Roménia ou Estónia. Há quem tema que se trate de uma interferência russa.