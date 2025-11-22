Sábado – Pense por si

Mundo

Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à passagem de drones

Luana Augusto
Luana Augusto 22 de novembro de 2025 às 22:04
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

País garante que os "recursos antidrone da defesa estão prontos para intervir".

O Aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, está este sábado (22) temporariamente encerrado e os voos estão suspensos, depois de terem sido avistados vários drones. A informação foi avançada este sábado pelo ministro da Defesa, Ruben Brekelmans, através das suas redes sociais.

Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à presença de drones
Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à presença de drones Marcus Golejewski/picture-alliance/dpa/AP Images

"Vários drones foram avistados no Aeroporto de Eindhoven. O tráfego aéreo civil e militar foi, portanto, suspenso", lê-se numa publicação no X.

Face a este incidente, o ministro garantiu que os "recursos antidrone da defesa estão prontos para intervir". Além disso, adiantou que a polícia já se encontra no local. Ruben Brekelmans recusou-se, no entanto, a comentar a origem destes aparelhos.

Como consequência, um voo, que partiu do Porto às 18h deste sábado, teve de divergir para Colónia, na Alemanha - onde aterrou por volta das 20h14. A informação consta na página .

Os drones foram avistados pela primeira vez nos Países Baixos no final de sexta-feira: voavam sobre a base aérea de Volkel, que se situa a quase 40 quilómetros de Eindhoven. As autoridades ainda tentaram abater os aparelhos mas estes conseguiram escapar.

Esta violação do espaço aéreo tem se repetindo ao longo dos últimos meses: anteriormente já haviam sido avistados em países como a Polónia, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Roménia ou Estónia. Há quem tema que se trate de uma interferência russa.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Defesa Países Baixos Alemanha Ruben Brekelmans Rádio Renascença
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Aeroporto nos Países Baixos encerrado devido à passagem de drones