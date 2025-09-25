Drones sobrevoaram base militar em França

Vários drones não identificados sobrevoaram, durante a noite de domingo (21) para segunda-feira (22), a base militar de Mourmelon-le-Grand, em França. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal L'Union e confirmada pela agência de notícias France-Presse (AFP) junto da Delegação Militar Departamental (DMD).



Segundo a rádio France Bleu, estes aparelhos de pequeno porte, que "não eram pilotados por militares", sobrevoaram todas as unidades desta base militar. Como consequência, a DMD "reforçou o dispositivo de segurança" e foi apresentada uma queixa à polícia francesa.

A delegação entretanto já classificou este incidente como uma "exceção". Para já, ainda não há qualquer indicação de que a Rússia esteja por detrás deste episódio.

Esta notícia surge agora um dia depois de um aeroporto na Dinamarca ter sido encerrado, na quarta-feira, devido à presença de drones, e após vários aparelhos terem violado o espaço aéreo da Noruega, Roménia, Polónia e Estónia.

Segundo a France Bleu, o acampamento militar de Mourmelon-le-Grand já havia recebido, no ano passado, soldados ucranianos.