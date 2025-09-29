Sábado – Pense por si

Dinamarca fecha espaço aéreo a voos com drones civis

Luana Augusto
Luana Augusto 08:37
Violações poderão resultar em multas ou penas de prisão até dois anos.

A Dinamarca decidiu fechar o espaço aéreo a todos os voos com drones civis, durante esta semana, para garantir a segurança da cimeira da União Europeia que acontece em Copenhaga, anunciou no domingo o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen.

"A Dinamarca vai receber os líderes europeus na próxima semana e vamos prestar especial atenção à segurança. Portanto, de segunda a sexta-feira, fecharemos o espaço aéreo dinamarquês a todos os voos de drones civis", afirmou Thomas Danielsen em comunicado.

Esta medida manter-se-á em vigor até 3 de outubro. Todas as violações poderão resultar em multas ou penas de prisão até dois anos.

"Não podemos aceitar que drones estrangeiros criem incerteza e agitação na sociedade, como temos experimentado recentemente", frisou o ministro.

A Dinamarca foi um dos vários países europeus que nas últimas semanas registou vários . O primeiro caso foi reportado no dia 22 de setembro, tendo este episódio levado ao encerramento de aeroportos em Copenhaga e Oslo (Noruega). Ainda na semana passada, os aeroportos dinamarqueses de Aalborg e Billund viram as suas operações serem suspensas.

Como consequência, os ministros da Defesa de dez países europeus concordaram em criar uma "parede de drones", com o objetivo de reforçar a sua defesa aérea.

As autoridades locais ainda não identificaram os responsáveis por detrás destes episódios, mas o ministro da Defesa da Dinamarca já apelidou este cenário de um "ataque híbrido". Ao mesmo tempo, a primeiro-ministra, Mette Frederiksen, adiantou também que as autoridades não afastam a hipótese de a Rússia estar por detrás do mesmo, alegações estas que Moscovo "rejeita firmemente".

Dinamarca fecha espaço aéreo a voos com drones civis