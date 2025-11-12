França investiga voo de drone sobre esquadra e comboio militar

Sobrevoos sobre infraestruturas sensíveis têm-se multiplicado nas últimas semanas em França e noutros países europeus.

A polícia francesa abriu esta quarta-feira uma investigação após a deteção de um drone a sobrevoar, na terça-feira, a esquadra central de Mulhouse e uma estação ferroviária onde um comboio transportava carros de combate.



Polícia francesa investição ação de drone suspeito DR

"Pelo menos duas viagens de ida e volta foram observadas sobre a esquadra", indicou uma fonte policial, acrescentando que o aparelho ainda não foi identificado.

Um responsável militar confirmou que um comboio com tanques de guerra Leclerc regressava de um exercício militar e se encontrava parado na estação no momento do incidente.

Os sobrevoos de drones sobre infraestruturas sensíveis têm-se multiplicado nas últimas semanas em França e noutros países europeus, levando à suspeita de possíveis operações de origem estrangeira, nomeadamente russa - hipótese que Moscovo nega.

A segurança foi reforçada em todo o território francês devido às comemorações dos atentados jihadistas de 13 de novembro de 2015 e ao atual contexto geopolítico instável.

Na segunda-feira, as autoridades abriram uma outra investigação após o sobrevoo de drones sobre uma unidade da empresa Eurenco, em Bergerac, no sudoeste do país, que produz pólvora para projéteis de artilharia.

Segundo o general Marc Le Bouil, comandante responsável pela proteção do espaço aéreo francês, o drone detetado em Bergerac era "um modelo comercial padrão, do tipo DJI, de tamanho razoável".

Le Bouil recordou ainda que, no final de setembro, a base militar de Mourmelon, na região de Marne - onde são treinados soldados ucranianos -, também foi alvo de sobrevoos suspeitos.

"A dificuldade reside em termos certeza do que vimos", afirmou o general perante deputados franceses, admitindo que em várias ocasiões, os relatos de drones coincidiram com rastos de radar de aviões comerciais a sobrevoar as bases militares.